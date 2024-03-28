Кто является ведущим реалити-шоу «Последний герой»?

Ведущей последнего на данный момент десятого сезона реалити-шоу «Последний герой» выступила Ксения Бородина. В этом качестве она заменила Яну Троянову, которая вела предыдущие три сезона.
Десятый сезон «Последнего героя» стартовал 28 октября 2023 года. На этот раз действие развернулось в Таиланде. Двенадцать звездных участников, к которым позже присоединились еще двое, были поделены на два команды: «Тигры» и «Слоны». Победителем стал актер Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы»), изначально представлявший «Тигров».
«Последний герой» пребывает в эфире российского телевидения с 2001 года. Ведущим первого сезона был Сергей Бодров — младший, второго (2002) — Дмитрий Певцов, третьего (2003) — Николай Фоменко, четвертого (2003) — Александр Домогаров, пятого (2004) — Владимир Меньшов, шестого (2008) — Ксения Собчак. В 2019 году шоу было перезапущено с Трояновой в роли ведущей.
