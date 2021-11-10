Кто выжил в конце в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

В южнокорейском сериале «Игра в кальмара» до последней игры удалось дойти лишь трем игрокам: Сон Ки Хуну (№ 456), Чхо Сан Воо (№ 218) и Кан Сэ Бёк (№ 067). Победу в турнире в итоге одержал Сон Ки Хун, одолев в последней игре («Игре в кальмара») Чхо Сан Воо. После окончания турнира Ки Хун узнает, что в живых остался и старик О Иль Нам, который якобы был застрелен охранником после игры «Четное-нечетное», однако Иль Нам тоже не доживает до финальных титров. Еще одним выжившим персонажем оказывается ведущий.