Кто вышел в финал шоу «Игры без границ»?

Олег Скрынько 24 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Игры без границ» — спортивное шоу, выходящее на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 18 августа 2024 года. На прошлых выходных в эфир вышел второй полуфинал, так что теперь известно, кто поборется за победу в финале. По результатам первого полуфинала в решающий тур прошли Никита Самойлов и Алена Лутковская (Россия), а по результатам второго — Кирилл Макаренко и Галина Пятница, тоже представляющие Россию. Премьера заключительного выпуска состоится на ТНТ уже в ближайшее воскресенье в 21:30.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игры без границ
Игры без границ телешоу
2024, Россия
0.0
