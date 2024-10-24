Кто вышел в финал шоу «Игры без границ»?

«Игры без границ» — спортивное шоу, выходящее на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 18 августа 2024 года. На прошлых выходных в эфир вышел второй полуфинал, так что теперь известно, кто поборется за победу в финале. По результатам первого полуфинала в решающий тур прошли Никита Самойлов и Алена Лутковская (Россия), а по результатам второго — Кирилл Макаренко и Галина Пятница, тоже представляющие Россию. Премьера заключительного выпуска состоится на ТНТ уже в ближайшее воскресенье в 21:30.
