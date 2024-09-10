Кто выиграл в шоу "Выжить в Дубае: Возвращение"?

Наш ответ:

Третий сезон популярного шоу "Выжить в Дубае: Возвращение" с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой продолжает радовать зрителей захватывающими испытаниями в экзотических условиях. Финал сезона, который выйдет на ТНТ 15 сентября, станет моментом истины для участников — именно тогда будет объявлен победитель.



Шоу впервые появилось на экранах в 2023 году и сразу привлекло внимание аудитории. Идея программы зародилась у Ляйсан и Павла после того, как они сами чуть не заблудились в пустыне во время отпуска. Первый сезон увенчался победой Павла Мамаева, что подтвердило успех формата. В начале 2024 года проект сменил локацию и стал "Выжить в Самарканде", где победу одержал Александр Лось. В марте 2024 года телеканал ТНТ сообщил о начале съемок новой главы шоу, вновь в ОАЭ, подогревая интерес зрителей к долгожданной развязке.