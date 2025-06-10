Меню
Кто выиграл в шоу «Поймай меня, если сможешь»?

Олег Скрынько 10 июня 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

«Поймай меня, если сможешь» — российское музыкальное шоу, выходящее на телеканале «Россия 1». Концепция заключается в том, что конкурсанты, поделившись на команды, поют сначала под фонограмму, а затем вживую. В каждом раунде участники угадывают, кто из противников не умеет петь. Чем больше правильных ответов, тем больше очков. Если догадка оказывается неправильной, очки начисляются противникам. В финал прошла сборная, получившая наибольшее количество очков. Главный приз — миллион рублей. Победу в итоге одержал Студент Государственного университета управления Айдар Минаев и его команда. Ранее он фигурировал в шоу канала ТНТ «Ярче звезд».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь телешоу
2024, Россия
0.0
