Кто выиграл в шоу «Поймай меня, если сможешь»?

«Поймай меня, если сможешь» — российское музыкальное шоу, выходящее на телеканале «Россия 1». Концепция заключается в том, что конкурсанты, поделившись на команды, поют сначала под фонограмму, а затем вживую. В каждом раунде участники угадывают, кто из противников не умеет петь. Чем больше правильных ответов, тем больше очков. Если догадка оказывается неправильной, очки начисляются противникам. В финал прошла сборная, получившая наибольшее количество очков. Главный приз — миллион рублей. Победу в итоге одержал Студент Государственного университета управления Айдар Минаев и его команда. Ранее он фигурировал в шоу канала ТНТ «Ярче звезд».
