Кто выиграл в шоу "Остров сокровищ"?

Олег Скрынько 17 марта 2025 Дата обновления: 17 марта 2025
Наш ответ:

Победителем реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» стал Андрей Кубанкин, 32-летний баскетболист и блогер из Саратова, выступавший под номером 22.

«Остров сокровищ» — это масштабное приключенческое шоу, в котором 80 участников отправились на таиландский остров, чтобы испытать себя в экстремальных условиях и побороться за главный приз. Их разделили на три команды — племена воды, воздуха и земли. В течение месяца им предстояло выживать в дикой природе, выполняя сложные задания. Успешное прохождение испытаний приносило полезные бонусы: еду, инвентарь, иммунитет и другие преимущества. В конце каждого выпуска в амфитеатре племена решали, кто покинет проект. До финала дошли всего четверо, а победитель получил 10 миллионов рублей.

Остров сокровищ. Знаки судьбы
Остров сокровищ. Знаки судьбы телешоу
2024, Россия
0.0
