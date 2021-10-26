Кто выиграл в шарики в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Во время испытания «Кганбу», то есть игры в камушки, внимание зрителя сосредоточено на трех парах – О Иль Нам (001) и Сон Ги Хун (456), Чхо Сан Воо (218) и Али Абдул (199), Кан Се Бек (067) и Чи Ён (240). О Иль Нам ведет себя странно и не сразу включается в игру, однако затем начинает обыгрывать Сона. Чтобы выйти победителем, Сону приходится обмануть старика. Чхо проигрывает Али и убеждает его поделить шарики поровну, якобы для того, чтобы они оба выиграли. Однако в последний момент Чхо предает партнера по игре, и Али убивают. Наконец, Чи Ён и Кан Се Бек за игрой говорят о себе и своей жизни. Решив, что соперница действительно достойна жить дальше, Чи Ён нарочно проигрывает.