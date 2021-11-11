Кто выиграл в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Победителем турнира в сериале «Игра в кальмара» стал Сон Ки Хун, игрок № 456, который в последнем туре одолел Чхо Сан Воо, игрока номер № 218. Они сыграли в игру «Кальмар», Ки Хун выбрал себе роль нападающего, а Сан Воо досталась роль защитника. После победы Ки Хуна усыпили и отвезли в город, а после пробуждения он обнаружил у себя во рту карточку с призовыми деньгами – 45,6 миллиарда корейских вон.