Кто выиграл в 15 сезоне программы "Большое шоу"?

«Большое шоу» — развлекательное шоу, которое быстро обрело популярность у зрителей. Его ведущим выступает популярный комик Азамат Мусагалиев, а участвуют в нем известные звезды шоу-бизнеса, юмористы и певцы, знакомые каждому.

Победителем 15-го, новогоднего сезона юмористического шоу «Большое шоу» стал комик Никита Никитин. Это была увлекательная битва, полная уморительных ситуаций. В финальном марафоне он сумел обойти целую плеяду знаменитостей, включая таких серьёзных соперников, как рэп-исполнитель Баста, телеведущий и юморист Антон Шастун, а также других популярных артистов и блогеров. Главным призом за эту впечатляющую победу стали 3 миллиона рублей.



Таким образом, Никита Никитин доказал, что в конкурсе на скорость реакции и остроумие можно взять верх даже над самыми титулованными и медийными участниками. Его триумф стал одним из самых ярких моментов этого праздничного выпуска шоу.