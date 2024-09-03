Кто выиграл шоу "Экстрасенсы: Реванш"?

16 марта 2024 года на телеканале ТНТ состоялся финал первого сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш» - популярного эзотерического шоу, которое является продолжением оригинальной «Битвы экстрасенсов». В первом сезоне программы победу одержала ведьма Соня Егорова.
Три «сильнейшие ведьмы» встретились в финальной схватке. Второе место заняла Николь Кузнецова, которая также получила право участвовать в 24-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Третьей стала Ангелина Изосимова. В финале ведьмы прошли серию испытаний, но окончательное решение приняли женщины-присяжные, которые единогласно выбрали Егорову.
Уже скоро на ТНТ стартует второй сезон этого захватывающего реалити-шоу, обещая зрителям новые испытания и не менее харизматичных участников.
