Кто выиграл миллион в шоу «Своя игра» в 2024 году?

«Своя игра» — российская телевизионная викторина, выходящая на НТВ. Бессменным ведущим шоу является Петр Кулешов. В ходе игры трое участников, стоящие за пультами, отвечают на вопросы из разных областей знаний. За правильные ответы баллы начисляются, за неверные — вычитаются. Победителем становится тот, кто набрал наиболее количество очков.
В 2024 году «Своя игра» празднует юбилей — 30 лет в эфире. По этому случаю создатели провели специальный турнир, состоящий из нескольких этапов. В финале сошлись трое лучших игроков. Победителем стал Игорь Мокин, получивший в качестве вознаграждения 1 млн рублей. Мокин — кандидат филологических наук, популяризатор науки и переводчик (переводит с английского, исландского, шведского и немецкого языков). Родился в 1986 году в Москве.
