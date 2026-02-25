Кто выбыл в третьем выпуске седьмого сезона шоу «Маска»?

«Маска» — российское вокальное телешоу, в котором разные знаменитости инкогнито выступают в закрывающих их лицо костюмах. Жюри и зрители пытаются угадать, кто скрывается под маской, основываясь на подсказках, голосе и выступлениях.

Кто покинул проект в третьем выпуске седьмого сезона?

В выпуске, который вышел 22 февраля 2026 года участвовали 13 конкурсантов. В предыдущих выпусках был разоблачен Колобок — им оказался «секретный» участник жюри Сергей Лазарев. После маску сняли с Одуванчика, в котором рассекретили соведущую программы «Давай поженимся!» Розу Сябитову. В третьем же выпуске вылет грозил Снегирю, Жуку и Колибри. Зрители решили спасти Снегиря, тогда как жюри проголосовало против Жука. Оказалось, что под его личиной скрывался футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. Именно он покинул шоу.