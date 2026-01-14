Кто выбыл в 3 сезоне шоу «Титаны»?

Дата ответа: 14 января 2026 Дата обновления ответа: 14 января 2026

«Титаны» — спортивное реалити-шоу телеканала ТНТ. Премьера состоялась в мае 2024 года.

О чем шоу

Концепция заключается в противостоянии искусственного интеллекта и людей. Нейросеть, обработав большой массив данных, создала ряд трудных испытаний, чтобы выяснить, на что способно человеческое тело. В шоу участвуют сильнейшие атлеты со всей России, прозванные титанами. Они сражаются за звание сильнейшего. Призовой фонд — 10 млн рублей.

Кто выбыл?

В третьем сезоне шоу «Титаны» выбыло много участников, включая известных спортсменов. Многие ушли из-за травм или результатов испытаний, а Гарик Харламов покинул проект до старта соревнований.

Некоторые участники, которые покинули шоу:

  • В начале сезона: Евгений Тищенко, Алексей Немов, Гарик Харламов (до старта), Дарья Егорян.
  • После 6-го выпуска: Руслан Нигматуллин, Даниэль Хазиме, Саадат Далгатова, Алина Исмаилова, Александр Козлов, Иван Шурупов.
  • Из-за травм: Сергей «Бамблби» Чернышев, Эмиль Карнеев, Георгий Славороссов.
  • В поздних выпусках (перед полуфиналом): Алексей Зайцев, Олег Майоров, Пейзулла Магомедов, Оксана Яшанькина, Давид Белявский, Дмитрий Яшанькин, Георгий Живайкин, Кристина Москвина, Константин Андреев, Леонид Гатовский, Наим Давудов.
  • В 13-м (полуфинальном) выпуске: Федор Кудряшов, Ольга Фаткулина, Георгий Славороссов, Петр Карпов, Артем Гришин, Светлана Веселова, Александр Еремин, Арсен Рангулов.

