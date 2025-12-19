Кто выбыл в 12 эпизоде шоу "Звезды в джунглях"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 декабря 2025 Дата обновления ответа: 19 декабря 2025

«Звезды в джунглях» — популярная отечественная передача, которая продолжает выходить на экраны со вторым сезоном.

О чем 2 сезон шоу:

Во втором сезоне «Звёзд в джунглях» шестнадцать новых знаменитостей столкнулись с испытаниями в первозданных и малоизученных дебрях Амазонии. Проект поднимает ставки, перенося участников в одну из самых диких локаций Южной Америки. Им предстоит не просто выживать, но и исследовать неизведанные территории, встречая уникальных животных и преодолевая суровые условия природы.

Кто выбыл в 12 эпизоде шоу «Звезды в джунглях»

Перед испытанием участники разделились по гендерному принципу ("девочки против мальчиков"). Девушки, которые чаще бывали в зоне риска, хотели наконец отправить туда одного из мужчин. Аристарх Венес, пытаясь договориться о безопасности, лишь обострил конфликт, вступив в резкую перепалку с Ириной Пинчук. Это настроило против него многих. В итоге он и Ренат Мухамбаев отправились на решающее испытание, где Ренат победил, а Аристарх Венес покинул проект.

Звезды в джунглях телешоу
2024, Россия
7.0
