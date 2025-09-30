Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто выбыл из шоу «Выживалити. Наследники»?

Кто выбыл из шоу «Выживалити. Наследники»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 сентября 2025 Дата обновления ответа: 30 сентября 2025

«Выживалити. Наследники» — новый сезон российского экстремального реалити-шоу, выходящего на телеканале «Пятница!»

О чем шоу

Идея заключается в том, что знаменитости из разных сфер шоу-бизнеса принимают участие в соревнованиях на физическую и психологическую выдержку, борясь за крупный денежный приз. Особенность «Выживалити. Наследники» заключается в том, что в сезоне примут участие дети популярных и известных персон.

Кто выбыл из проекта

В финал «Выживалити. Наследники» вышли три участника: Василий Рыбин, Александра Морозова и Эммануэль Турецкая. Последним из шоу выбыл Александр Филин.

Кто еще принимал участие в шоу

  • Антоний Толмацкий, сын рэпера Децла
  • Рей, дочь певицы Глюкозы
  • Григорий Валуев, сын боксера и депутата Николая Валуева
  • Полина Аксенова, дочь телеведущей Даны Борисовой

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Наследники
Выживалити. Наследники телешоу
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
«Берегись автомобиля» – и неправильных ответов: слабо вспомнить, кем работал Деточкин и эти 6 героев советского кино?
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше