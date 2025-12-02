«Аватар» — популярное российское шоу, которое в 2025 году вернулось на телеканал НТВ с четвертым сезоном.



О чем новый сезон

В основе шоу — удивительная концепция: популярные артисты скрыты за цифровыми масками сказочных аватаров. Их личность зрителям предстоит угадывать, ориентируясь лишь на едва уловимые детали: интонацию, пластику, искренние реакции. Передовые технологии помогают создать новый, современный образ для знакомых с детства героев — от Ильи Муромца до Кикиморы, — который удивительным образом созвучен внутреннему миру скрывающейся под ним звезды.

Кто выбыл из шоу «Аватар»

В выпуске от 30 ноября из шоу «Аватар» выбыла Алёна Свиридова. Она скрывалась за маской Афродиты.



После трёх голосований в номинации оказались Афродита, Посейдон и Кикимора. Жюри попыталось угадать, кто стоит за этими образами. Когда в Афродите опознали Алёну Свиридову и маска снялась, это означало её выбывание из проекта. На прощание она исполнила песню «Дорогой длинною».