Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто выбыл из шоу "Аватар"?

Кто выбыл из шоу "Аватар"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 декабря 2025 Дата обновления ответа: 2 декабря 2025

«Аватар» — популярное российское шоу, которое в 2025 году вернулось на телеканал НТВ с четвертым сезоном.

О чем новый сезон

В основе шоу — удивительная концепция: популярные артисты скрыты за цифровыми масками сказочных аватаров. Их личность зрителям предстоит угадывать, ориентируясь лишь на едва уловимые детали: интонацию, пластику, искренние реакции. Передовые технологии помогают создать новый, современный образ для знакомых с детства героев — от Ильи Муромца до Кикиморы, — который удивительным образом созвучен внутреннему миру скрывающейся под ним звезды.

Кто выбыл из шоу «Аватар»

В выпуске от 30 ноября из шоу «Аватар» выбыла Алёна Свиридова. Она скрывалась за маской Афродиты.

После трёх голосований в номинации оказались Афродита, Посейдон и Кикимора. Жюри попыталось угадать, кто стоит за этими образами. Когда в Афродите опознали Алёну Свиридову и маска снялась, это означало её выбывание из проекта. На прощание она исполнила песню «Дорогой длинною».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Аватар
Аватар телешоу
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
«Берегись автомобиля» – и неправильных ответов: слабо вспомнить, кем работал Деточкин и эти 6 героев советского кино?
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше