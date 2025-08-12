Кто ведущий шоу "Выживалити. Наследники"?

Наш ответ:

«Выживалити. Наследники» — новое реалити-шоу на канале «Пятница!», которое начнет выходить в эфир телеканала уже 15 августа.

Ведущим телепроекта «Выживалити. Наследники» выступит Митя Фомин, которого зрители могут помнить по другим реалити на телеканале «Пятница».

Он заменил Вадима Демчога, который являлся ведущим оригинальной версии шоу «Выживалити»

О чем будет проект

Шоу «Выживалити» впервые вышло на канале «Пятница!» в 2024 году, предложив участникам не только бороться за выживание в дикой природе, но и проходить экстремальные испытания на пределе человеческих возможностей. Формат пришёлся зрителям по вкусу, и в 2025 году вышел второй сезон. Параллельно создатели объявили о подготовке третьего сезона под названием «Наследники». Съёмки проходили на полуострове Рейли, куда можно добраться только по воде, так как горы полностью отрезают доступ по суше. Молодым участникам, как и взрослым в предыдущих сезонах, предстояло терпеть голод, преодолевать физические испытания и участвовать в закулисных интригах.

Участники проекта