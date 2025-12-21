Кто ведущий шоу "Угадай мелодию"?

Программа "Угадай мелодию" была задумана как последний проект Владислава Листьева, разработанный совместно с Юрием Николаевым. Премьера состоялась 3 апреля 1995 года на ОРТ. Первые съёмки прошли в марте 1995 года в телецентре "Останкино".

За 40 дней было снято 143 выпуска, что вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству зрителей (132 миллиона одновременно). Производством занималась телекомпания "ВИD" с 1995 по 1999 год. Шоу выходило до 1 июля 1999 года, после чего был перерыв из-за снижения рейтингов и экономического кризиса 1998 года, когда производство стало убыточным из-за высокой стоимости лицензии от правообладателя Sandy Frank Entertainment.

С 20 ноября 1999 по 12 августа 2000 года выходила похожая программа "Угадай и компания" с изменённым форматом, разработанным Валдисом Пельшем и Андреем Разбашем, но она была закрыта из-за низких рейтингов.

Ведущий: Валдис Пельш

Валдис Пельш — единственный ведущий "Угадай мелодию" с 1995 по 2024 год. Его стиль, включая шутки и обращение к зрителям через скрытую камеру, стал визитной карточкой шоу.

Карьера на телевидении

Карьера началась в 1987 году с участия в КВН за команду МГУ. Работал режиссёром на "Оба-на!", создавал концепции программ. С 1983 по 1997 год — участник "Несчастный Случай" (тенор). В 1995 году по рекомендации Валерия Сюткина стал ведущим "Угадай мелодию", что принесло ему славу. С 2001 по 2003 год — директор детского и развлекательного вещания на ОРТ/"Первом канале", запустил "Русскую рулетку", "Народ против" и другие. Ведущий "Розыгрыша" (2003—2012), "Нового года" на канале, "Кто хочет стать миллионером?" (частично в 2025). С 2022 года — соведущий и временный ведущий КВН. Участвовал в жюри многих шоу.

Интересные факты и награды

Шоу получило ТЭФИ-1997 за ведущего (Пельш) и другие награды: "Овация" (1995), "Серебряная олива" (1996), ТЭФИ-2005 за "Розыгрыш".

Пародии на программу появлялись в КВН, "О.С.П.-студии" и "Большой разнице".

Пельш — абсолютный чемпион КВН (2023), имеет медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006) и благодарность Президента РФ (2025).

Текущий статус

По состоянию на 2025 год, "Угадай мелодию" не выходит в эфир, и 30-летний юбилей не был отмечен. Однако Пельш продолжает карьеру, ведя другие программы на "Первом канале", такие как "Собственность Республики" (с 2025) и "Я люблю мою страну" (2023—2025).