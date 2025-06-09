Кто ведущий шоу "Поймай меня, если сможешь"?

Наш ответ:

«Поймай меня если сможешь» - российское шоу, которое выходит на канале Россия 1 с 2024 года. Ведущим проекта выступил Владимир Маркони.



Напоминаем концепцию шоу. Музыкальное шоу, полюбившееся зрителям, возвращается с новым сезоном, где по-прежнему можно обвести звёзд вокруг пальца и выиграть миллион. В каждом выпуске зрителей ждёт азартная битва двух команд — "Участники" и "Звезды". В проекте звучат любимые хиты, исполняются яркие номера, а интрига держится до последней минуты: никто не знает, кто действительно поёт, а кто мастерски притворяется. В команде "Участники" — 18 человек из разных уголков России, не все из них обладают слухом и голосом, но их задача — убедить звёзд в обратном. А "Звёзды" должны разгадать, кто фальшивит. Подготовку ведут опытные тренеры, а ведущий шоу напоминает: даже если не умеешь петь — миллион можно заработать, но легко он не достанется.