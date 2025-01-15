Кто ведущий шоу "Один в один"?

«Один в один!» - развлекательное музыкальное шоу, которое выходит в эфир канала Россия 1. Его ведущими выступили Клава Кока и знаменитый певец Николай Басков, которые образовали нестандартный для федерального ТВ тандем.
«Один в один!» — российская адаптация международного шоу «Your Face Sounds Familiar» (оригинал: «Tu cara me suena?»), созданного компанией Endemol. Участники программы перевоплощаются в известных музыкантов и певцов, включая артистов прошлого и настоящего, исполняя их песни вживую на сцене. Главная задача — максимально точно передать образ оригинального исполнителя. Шоу производит компания «ВайТ Медиа». Премьера шестого сезона состоялась в 2025 году, вновь привлекая внимание широкой аудитории по всей России.
