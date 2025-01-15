Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто ведущий шоу "Один в один"?

Кто ведущий шоу "Один в один"?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Один в один!» - развлекательное музыкальное шоу, которое выходит в эфир канала Россия 1. Его ведущими выступили Клава Кока и знаменитый певец Николай Басков, которые образовали нестандартный для федерального ТВ тандем.

«Один в один!» — российская адаптация международного шоу «Your Face Sounds Familiar» (оригинал: «Tu cara me suena?»), созданного компанией Endemol. Участники программы перевоплощаются в известных музыкантов и певцов, включая артистов прошлого и настоящего, исполняя их песни вживую на сцене. Главная задача — максимально точно передать образ оригинального исполнителя. Шоу производит компания «ВайТ Медиа». Премьера шестого сезона состоялась в 2025 году, вновь привлекая внимание широкой аудитории по всей России.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один в один!
Один в один! телешоу
2013, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше