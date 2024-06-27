Кто ведущий шоу «Место силы»?

Наш ответ:

«Место силы» — новое реалити-шоу телеканала ТНТ. Премьера состоится 29 июня 2024 года. Выпуски будут выходить по субботам в 19:00. Ведущим выступает музыкант и видеоблогер Юрий Музыченко, наиболее известный как лидер фолк-рок-группы The Hatters.



Концепция «Места силы» сочетает в себе черты «Дома 2» и «Битвы экстрасенсов». Участники проекта будут расследовать загадки Санкт-Петербурга, проверять на подлинность городские легенды и оказывать помощь приглашенным звездам. Конкурсанты, среди которых маги, тарологи, шаманы, медуиумы, хироманты, нумерологи и т. п., будут жить под одной крышей. Победитель получит приз в размере 10 млн рублей. Изначальное количество участников составит девять человек. В каждом выпуске слабейшие будут покидать проект, а их место будут занимать другие.