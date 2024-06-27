Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто ведущий шоу «Место силы»?

Кто ведущий шоу «Место силы»?

Олег Скрынько 27 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Место силы» — новое реалити-шоу телеканала ТНТ. Премьера состоится 29 июня 2024 года. Выпуски будут выходить по субботам в 19:00. Ведущим выступает музыкант и видеоблогер Юрий Музыченко, наиболее известный как лидер фолк-рок-группы The Hatters.

Концепция «Места силы» сочетает в себе черты «Дома 2» и «Битвы экстрасенсов». Участники проекта будут расследовать загадки Санкт-Петербурга, проверять на подлинность городские легенды и оказывать помощь приглашенным звездам. Конкурсанты, среди которых маги, тарологи, шаманы, медуиумы, хироманты, нумерологи и т. п., будут жить под одной крышей. Победитель получит приз в размере 10 млн рублей. Изначальное количество участников составит девять человек. В каждом выпуске слабейшие будут покидать проект, а их место будут занимать другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Место силы
Место силы телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше