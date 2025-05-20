Меню
Кто ведущий шоу "Мастер игры"?

Олег Скрынько 20 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

«Мастер игры» - новое шоу, которое выходит на телеканале ТНТ. Премьера первого эпизода состоялась 17 мая 2025 года. Ведущим программы выступил известный российский актер Юрий Колокольников, хорошо знакомый публике по фильмам и сериалам.

Рассказываем, о чем идет речь в новинке. Участников делят на два лагеря. Трое становятся частью «тёмной» стороны — их миссия тайно манипулировать, устранять конкурентов и склонять других на свою сторону, сохраняя при этом маскировку. Остальные играют открыто и пытаются раскрыть, кто стоит за кулисами интриг. Однако правила игры позволяют любому со временем перейти на сторону «тёмных». В конце каждого выпуска все собираются за круглым столом, чтобы обсудить происходящее и решить, кого изгнать из проекта.

Мастер игры
Мастер игры телешоу
2025, Россия
