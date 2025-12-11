Кто ведущий шоу "Что? Где? Когда?"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 11 декабря 2025 Дата обновления ответа: 11 декабря 2025

«Что? Где? Когда?» — культовая передача, продолжающая выходить на ТВ.

Кто ведущий шоу «Что? Где? Когда?»

Игру «Что? Где? Когда?» уже более двух десятилетий, с 2001 года, ведёт Борис Крюк. Он является преемником и учеником создателя программы — Владимира Ворошилова, который был бессменным ведущим и лицом шоу с 1977 по 2000 год. Именно при Ворошилове игра обрела свой канонический формат и философию. Совсем недолго, в самом первом, пробном выпуске 1976 года, программу представлял другой легендарный телеведущий — Александр Масляков. Таким образом, у руля этого интеллектуального клуба за всю его историю стояли три человека, каждый из которых стал знаковой фигурой для отечественного телевидения.

О чем шоу

«Что? Где? Когда?» — это телевизионная интеллектуальная игра, в которой команда из шести знатоков соревнуется с телезрителями. Суть в том, что на вопросы, присланные обычными людьми со всей страны (и мира), должны ответить профессионалы — знатоки.

Они имеют одну минуту на коллективное обсуждение, чтобы найти верный ответ, опираясь на логику, эрудицию и смекалку. Вопросы охватывают самые разные области: от истории и науки до искусства и бытовых загадок. Если знатоки отвечают правильно, они зарабатывают очко, если ошибаются — очко получают телезрители.

Игра идёт до шести очков. Победившая сторона получает денежный приз, а зрители — уникальное зрелище, где главным героем становится человеческий интеллект. Это не просто викторина, а битва умов, где побеждают находчивость и умение мыслить нестандартно.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Что? Где? Когда?
Что? Где? Когда? телешоу
1975, Россия
8.0
