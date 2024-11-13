Кто ведущий "Остров сокровищ: Знаки судьбы"?

Наш ответ:

В качестве ведущего реалити-шоу "Остров сокровищ. Знаки судьбы" был выбран известный видеоблогер Дима Масленников — фигура, давно знакомая любителям приключений на экране. Ранее он уже испытал себя в экстремальных условиях в шоу "Последний герой" на ТВ-3 в 2021 году, где боролся за выживание вместе с коллегой по блогосфере Эмилем Имановым. Также Масленников не новичок в ведении телепроектов: зрители его знают по мистическому шоу "Охотник за привидениями" на ТВ-3, спортивному "Суперниндзя" на СТС и остросюжетному "Черный список" на "Пятнице".



Участники "Острова сокровищ" окажутся на необитаемом острове, разделившись на три команды: люди воды, земли и воздуха. Им предстоит не только выживать в условиях дикой природы, но и проходить испытания, чтобы заработать ресурсы, иммунитеты и бонусы. Каждый выпуск завершается эмоциональным голосованием в амфитеатре, где решается, кто покинет шоу. В финале за 10 миллионов рублей останутся лишь четверо, и только одному из них достанется сокровище.