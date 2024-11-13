Меню
Кто ведущий "Остров сокровищ: Знаки судьбы"?

Олег Скрынько 13 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В качестве ведущего реалити-шоу "Остров сокровищ. Знаки судьбы" был выбран известный видеоблогер Дима Масленников — фигура, давно знакомая любителям приключений на экране. Ранее он уже испытал себя в экстремальных условиях в шоу "Последний герой" на ТВ-3 в 2021 году, где боролся за выживание вместе с коллегой по блогосфере Эмилем Имановым. Также Масленников не новичок в ведении телепроектов: зрители его знают по мистическому шоу "Охотник за привидениями" на ТВ-3, спортивному "Суперниндзя" на СТС и остросюжетному "Черный список" на "Пятнице".

Участники "Острова сокровищ" окажутся на необитаемом острове, разделившись на три команды: люди воды, земли и воздуха. Им предстоит не только выживать в условиях дикой природы, но и проходить испытания, чтобы заработать ресурсы, иммунитеты и бонусы. Каждый выпуск завершается эмоциональным голосованием в амфитеатре, где решается, кто покинет шоу. В финале за 10 миллионов рублей останутся лишь четверо, и только одному из них достанется сокровище.

Остров сокровищ. Знаки судьбы
Остров сокровищ. Знаки судьбы телешоу
2024, Россия
0.0
Суперниндзя
Суперниндзя телешоу
2023, Россия
0.0
Последний герой
Последний герой телешоу
2001, Россия
0.0
