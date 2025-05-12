Кто ведущие шоу "Женский форум"?

Наш ответ:

В шоу «Женский форум» за главный тон отвечают четыре постоянные ведущие: звезды «Женского стендапа» Варя Щербакова и Саша Муратова, а также актрисы и комедиантки Оля Парфенюк и Наташа Борисова.



«Женский Форум» — это шоу, где четыре яркие девушки щедро раздают советы по всем сферам жизни, даже если их об этом никто не просил. Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова и Саша Муратова обсуждают реальные посты с женских форумов, делясь личным опытом и искренними историями. Это смешно, откровенно и по-настоящему красиво — именно таким и получился «Женский Форум».