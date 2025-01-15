Меню
Кто ведущие шоу "Большие девочки"?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Большие девочки» — новый проект на канале «Пятница», который стартовал в 2024 году. Ведущей шоу стала Этери Тутберидзе, известный тренер по фигурному катанию, для которой это первый опыт работы на телевидении. Это не просто программа о борьбе с весом — здесь участницы проходят физические и психологические испытания, чтобы изменить свою жизнь.

В шоу собрались женщины, чей вес давно превысил 100 кг, что мешает им чувствовать себя уверенно, наслаждаться жизнью и сохранять здоровье. Участницы хотят не только похудеть, но и разобраться с причинами, приведшими к проблемам с весом, чтобы стать сильнее как физически, так и морально.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большие девочки
Большие девочки телешоу
2024, Россия
0.0
