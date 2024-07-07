Кто ведущие шоу «Богиня шопинга»?

«Богиня шопинга» — выходящее ныне на телеканале «Суббота!» российское реалити-шоу, которое на данный момент состоит из пяти сезонов. Ведущим проекта выступает модный эксперт Даниил Грачев. Он родился в 1983 году в Донецке. Получил филологическое образование. До того, как стать телеведущим и шоуменом, работал журналистом, политическим волонтером и учителем английского языка, преподавая ученикам младших классов школы. Кроме «Богини шопинга», которая стартовала еще в 2014 году, Грачев участвовал в таких телепрограммах, как «Мода народу», «Кофе с молоком», «Богиня свиданий», «Модный приговор», «Богиня сыска».
Концепция «Богини шопинга» заключается в том, что участницы, получив 15 тысяч рублей и три часа, создают уникальный образ. Результат оценивает жюри, в которое вместе с Грачевым входят блогеры Роман Каграманов и Маша Миногарова.
Авторизация по e-mail