Кто ведет шоу "Умнее всех"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 24 декабря 2025

«Умнее всех» — интеллектуальное шоу, которое выходит в эфир с 2023 года. Программа транслируется на телеканале «Пятница!».

Кто ведет шоу «Умнее всех»

Ведущим и продюсером шоу «Умнее всех» выступает Тина Канделаки, хорошо знакомая российской аудитории по другим популярным шоу.

Тина Канделаки — это медийная личность, которую можно описать как «энергичный двигатель идей». Своими словами, она прошла путь от спортивной журналистки до одного из самых влиятельных менеджеров в российском шоу-бизнесе и на телевидении.

Сначала её узнали все как яркую, остроумную и очень напористую ведущую. Она вела спортивные программы, ток-шоу, «Самый умный» — и везде её «фирменными» чертами были быстрый ум, жёсткая манера интервьюера и невероятная работоспособность.

Но её главная трансформация — из лица телеэкрана в бизнес-леди и продюсера. Она стала не просто вести проекты, а создавать их, руководить телеканалами (например, «Матч ТВ») и медиахолдингами. Это человек с репутацией очень жёсткого, прагматичного и эффективного управленца, способного «вытянуть» самые сложные проекты.

Её образ — это коктейль из гламура, интеллекта и железной воли. Одни её уважают за деловую хватку и умение добиваться целей, другие критикуют за резкость и менеджерские методы. Но бесспорно одно: Тина Канделаки — это сила, которая не ждёт, а сама создаёт правила игры в медиаиндустрии. Она символ перехода от красивого образа на экране к реальной власти за кулисами.

Умнее всех

Умнее всех
2023, Россия
2023, Россия
7.0
