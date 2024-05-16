Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто ведет шоу "Суперниндзя: Дети"?

Кто ведет шоу "Суперниндзя: Дети"?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

5 мая 2024 года стартовала детская версия шоу "Суперниндзя. Дети". Ведущими стали Василий Артемьев, вернувшийся в проект Дмитрий Масленников и актриса Равшана Куркова, которая впервые попробовала себя в роли ведущей развлекательной программы.

Дмитрий Масленников известен многим как видеоблогер, а Василий Артемьев — успешный регбист с выдающейся спортивной карьерой. Равшану Куркову зрители могли видеть в фильмах "Про любовь", "Балканский рубеж" и "За первого встречного".

"Суперниндзя. Дети" — одна из главных новинок 2024 года на отечественном телевидении. Программа успела полюбиться публике за соревновательный дух и слегка изменившийся формат, что сделало просмотр еще более увлекательным. Финал первого сезона шоу состоится на канале СТС 23 июня.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Суперниндзя. Дети
Суперниндзя. Дети телешоу
2024, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше