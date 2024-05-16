Кто ведет шоу "Суперниндзя: Дети"?

5 мая 2024 года стартовала детская версия шоу "Суперниндзя. Дети". Ведущими стали Василий Артемьев, вернувшийся в проект Дмитрий Масленников и актриса Равшана Куркова, которая впервые попробовала себя в роли ведущей развлекательной программы.
Дмитрий Масленников известен многим как видеоблогер, а Василий Артемьев — успешный регбист с выдающейся спортивной карьерой. Равшану Куркову зрители могли видеть в фильмах "Про любовь", "Балканский рубеж" и "За первого встречного".
"Суперниндзя. Дети" — одна из главных новинок 2024 года на отечественном телевидении. Программа успела полюбиться публике за соревновательный дух и слегка изменившийся формат, что сделало просмотр еще более увлекательным. Финал первого сезона шоу состоится на канале СТС 23 июня.
