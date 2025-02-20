Кто ведет шоу "Лучше всех"?

Наш ответ:

"Лучше всех" - популярное российское шоу, которое продолжает выходить на телевидении. Ранее программу вел Максим Галкин, однако затем его заменила Жанна Бадоева.



Напомним о концепции шоу, которое так полюбилось российской публике. В этом детском шоу талантов юные участники не соревнуются, а свободно и с удовольствием рассказывают о себе, раскрывая свои удивительные способности. В программе встречаются юные музыканты, певцы, танцоры, спортсмены и вундеркинды, которым от 3 до 12 лет. В уютной студии их принимает ведущая, легко находящая общий язык с маленькими гостями. Каждая встреча превращается в веселое, душевное и вдохновляющее событие, где дети сияют, а зрители открывают для себя новых звездочек.

