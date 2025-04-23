Меню
Кто ведет шоу "Богатырские игры"?

Олег Скрынько 23 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

«Богатырские игры» - новое реалити-шоу, которое выходит на телеканале СТС. Ведущие телепрограммы — Михаил Пореченков, Ника Здорик и Дмитрий Масленников.

Кратко напомним вам концепцию отечественного шоу. В проекте стартуют 100 участников со всей страны, прошедших строгий отбор. Возраст — от 18 до 70 лет. На пути к титулу главного «Богатыря всея Руси» и призу в 10 миллионов рублей их ждут испытания, вдохновлённые русскими сказками. Победители первых этапов формируют команды-дружины для участия в эстафетах. Финал — полоса «Кузькина гора» с 11 суровыми заданиями. Героям предстоит освоить богатырские забавы: бои на колотушках, толкание стен, тягу репки и другие. Победят один богатырь и одна богатырша.

