Кто ведет щоу "На ножах"?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Шоу “На ножах” ведет Константин Ивлев.
Константин Ивлеев - известный российский шеф-повар, ресторатор и телеведущий, который ведет шоу "На ножах". Он также является бизнесменом, видеоблогером и автором кулинарных книг. Ивлеев основал направление "Новая Русская Кухня", а также управляющие компании Ivlev Group и брендов Ivlev Chef Production и Ivlev Chef Home BY Kitchen.
В зиму 2022 года Константин получил награду "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса" в номинации "Лучшие в индустрии" как Шеф-легенда. За свыше 20 лет работы в качестве шеф-повара, Ивлев запустил кухни во многих успешных ресторанах по всей стране, из под его началом вышли многие известные шеф-повара.
Несколько раз в году Ивлев проводит званые гала-ужины по всему миру, готовя самостоятельно и представляя эксклюзивные блюда авторской кухни. Начиная с июня 2016 года, он сотрудничает с телеканалом "Пятница!", где ведет шоу "На ножах", "Адский шеф", "Битва шефов" (вместе с Ренатом Агзамовым) и "Молодые ножи". В 2019 году он был удостоен премии ТЭФИ-2019 в номинации "Лучшая развлекательная программа" за шоу "На ножах".

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

На ножах
На ножах телешоу
2016, Россия
0.0
