Кто ведет "Большой хит"?

Наш ответ:

«Большой хит» - новое музыкальное шоу, стартовавшее на телеканале ТНТ 12 июля. Ведущими программы являются Тимур Родригез и Регина Тодоренко.



Шоу состоит из нескольких этапов. Сначала мужчины и женщины соревнуются в музыкальной эрудиции: участникам дают короткий отрывок песни, и нужно как можно быстрее назвать её. Двое лучших получают звание «продюсеров» и собирают команды из остальных игроков. Во втором этапе команды участвуют в музыкальном марафоне: угадывают хиты, сталкиваются с кавер-группами, «русскими песнярами», детскими версиями песен и даже загадками от нейросети. Их ждут также музыкальные конкурсы — клиповый баттл, викторина и «музыкальный крокодил». Победителем становится тот, кто наберет больше всех баллов в личном зачёте.