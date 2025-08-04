Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто ведет "Большой хит"?

Кто ведет "Большой хит"?

Олег Скрынько 4 августа 2025 Дата обновления: 4 августа 2025
Наш ответ:

«Большой хит» - новое музыкальное шоу, стартовавшее на телеканале ТНТ 12 июля. Ведущими программы являются Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Шоу состоит из нескольких этапов. Сначала мужчины и женщины соревнуются в музыкальной эрудиции: участникам дают короткий отрывок песни, и нужно как можно быстрее назвать её. Двое лучших получают звание «продюсеров» и собирают команды из остальных игроков. Во втором этапе команды участвуют в музыкальном марафоне: угадывают хиты, сталкиваются с кавер-группами, «русскими песнярами», детскими версиями песен и даже загадками от нейросети. Их ждут также музыкальные конкурсы — клиповый баттл, викторина и «музыкальный крокодил». Победителем становится тот, кто наберет больше всех баллов в личном зачёте.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большой хит
Большой хит телешоу
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше