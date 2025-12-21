Кто в жюри шоу «Новогодняя Маска»?

«Новогодняя Маска» — праздничный спецвыпуск популярного шоу «Маска» на НТВ, где традиционно собираются постоянные судьи проекта и часто появляются приглашённые гости. Ниже — подробная и проверенная информация о составе жюри и о том, кого ещё стоит ждать за судейским столом.

Состав жюри в новогоднем спецвыпуске

В ведущую четвёрку жюри новогоднего выпуска входят привычные и «бессменные» лица проекта: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Эти судьи — основа панельных обсуждений: они участвуют в угадывании и комментируют выступления масок в праздничном выпуске.

Ведущим программы остаётся Вячеслав Макаров — он объявляет номера и сопровождает эфир от начала до окончания.

Приглашённые и дополнительные члены жюри

Кроме основной четвёрки в каждом выпуске (особенно в спецвыпусках и юбилейных выпусках) к судейскому столу приглашают победителей прошлых сезонов и известных гостей. Так, в разных праздничных выпусках к жюри присоединялись такие артисты, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Алексей Воробьёв, Стас Костюшкин и другие — они выступают то как комментаторы, то как «гости-судьи», добавляя шоу свежие комментарии и неожиданные догадки.

Когда и где смотреть

Специальный новогодний выпуск выходит в эфир НТВ в новогоднюю ночь (обычно 31 декабря). Например, в один из последних годов «Новогодняя Маска» была запланирована к показу на НТВ именно в декабрьский праздничный эфир. Точные время и состав могут меняться от года к году — обычно телеканал публикует анонсы ближе к праздникам.

Интересные факты