Кто в жюри шоу «Новогодняя Маска»?

«Новогодняя Маска» — праздничный спецвыпуск популярного шоу «Маска» на НТВ, где традиционно собираются постоянные судьи проекта и часто появляются приглашённые гости. Ниже — подробная и проверенная информация о составе жюри и о том, кого ещё стоит ждать за судейским столом.
В ведущую четвёрку жюри новогоднего выпуска входят привычные и «бессменные» лица проекта: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Эти судьи — основа панельных обсуждений: они участвуют в угадывании и комментируют выступления масок в праздничном выпуске.
Ведущим программы остаётся Вячеслав Макаров — он объявляет номера и сопровождает эфир от начала до окончания.
Кроме основной четвёрки в каждом выпуске (особенно в спецвыпусках и юбилейных выпусках) к судейскому столу приглашают победителей прошлых сезонов и известных гостей. Так, в разных праздничных выпусках к жюри присоединялись такие артисты, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Алексей Воробьёв, Стас Костюшкин и другие — они выступают то как комментаторы, то как «гости-судьи», добавляя шоу свежие комментарии и неожиданные догадки.
Специальный новогодний выпуск выходит в эфир НТВ в новогоднюю ночь (обычно 31 декабря). Например, в один из последних годов «Новогодняя Маска» была запланирована к показу на НТВ именно в декабрьский праздничный эфир. Точные время и состав могут меняться от года к году — обычно телеканал публикует анонсы ближе к праздникам.
Состав жюри в «Маске» исторически был относительно устойчив — Валерия и Филипп Киркоров входят в число долгосрочных судей шоу, а рядом с ними периодически появляются разные телевизионные и музыкальные звёзды.
В праздничных выпусках продюсеры часто добавляют «фишки»: дуэты, номера победителей прошлых сезонов и сюрпризы с приглашёнными звёздами — поэтому список судей и участников в специальном выпуске может расширяться.
