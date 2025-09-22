Наш ответ:

«Голос. Дети» — одна из самых популярных развлекательных передач на российском телевидении. В 2025 году передача вернулась в эфир Первого канала с 12-м сезоном.

Кто в жюри и кто наставники в 12 сезоне шоу «Голос. Дети».

Наставниками/членами жюри трех команд являются следующие знаменитости: Дима Билан, Аида Гарифуллина, и команда в дуэте — Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе ведут одну команду. У дуэта наставников (Пресняков + Подольская) будет одно двойное кресло, шире обычного, но с одной кнопкой — то есть они принимают решения совместно.



Количество участников в каждой команде — по 18 человек. Наибольшую известность среди участников шоу получили Диана Анкудинова, Алиса Кожикина, Кристиан Костов, Данил Плужников, Акмаль Ходжаниязов и Микелла Абрамова.



Отборочные этапы: слепые прослушивания (где наставники выбирают по голосу, не видя участников), потом последующие этапы — поединки, «песня на вылет», финал и др.