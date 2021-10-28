Кто в маске в «Игре в кальмара»?

В сериале «Игра в кальмара» маски носят все люди, связанные с турниром на выживание, кроме участников. Розовые комбинезоны и маски с символами треугольника, квадрата и круга носит персонал: рабочие (круг), солдаты и охранники (треугольник) и менеджеры (квадрат). Ведущий игры носит черную маску. VIP-гости также скрывают свои лица и появляются в золотых масках. Похожую золотую маску носит и основатель турнира.
По правилам турнира, всем им запрещено снимать маски и раскрывать свою личность, однако строго выполнять это правило обязан лишь низший персонал.
