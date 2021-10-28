Меню
Кто в маске в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В сериале «Игра в кальмара» маски носят все люди, связанные с турниром на выживание, кроме участников. Розовые комбинезоны и маски с символами треугольника, квадрата и круга носит персонал: рабочие (круг), солдаты и охранники (треугольник) и менеджеры (квадрат). Ведущий игры носит черную маску. VIP-гости также скрывают свои лица и появляются в золотых масках. Похожую золотую маску носит и основатель турнира.

По правилам турнира, всем им запрещено снимать маски и раскрывать свою личность, однако строго выполнять это правило обязан лишь низший персонал.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
