Кто в итоге победил в «Игре в кальмара»?

Кто в итоге победил в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В первом сезоне южнокорейского сериала «Игра в кальмара» показан турнир на выживание, в котором приняли участие 456 игроков, а победителем стал Сон Ки Хун, шофер и игроман, который решил принять участие в игре, чтобы справиться с своими финансовыми проблемами: вернуть долги, оплатить лечение матери и оказывать материальную поддержку дочери. Он выиграл главный приз в размере 45,6 миллиарда вон. Сон Ки Хуна сыграл южнокорейский актер и Джон-джэ.

Создатель и режиссер сериала «Игра в кальмара» рассказал, что выбрал на главную роль именно Джон-джэ, поскольку хотел разрушить сложившийся в его предыдущих ролях образ харизматичного героя.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
