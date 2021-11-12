Кто в итоге победил в «Игре в кальмара»?

В первом сезоне южнокорейского сериала «Игра в кальмара» показан турнир на выживание, в котором приняли участие 456 игроков, а победителем стал Сон Ки Хун, шофер и игроман, который решил принять участие в игре, чтобы справиться с своими финансовыми проблемами: вернуть долги, оплатить лечение матери и оказывать материальную поддержку дочери. Он выиграл главный приз в размере 45,6 миллиарда вон. Сон Ки Хуна сыграл южнокорейский актер и Джон-джэ.
Создатель и режиссер сериала «Игра в кальмара» рассказал, что выбрал на главную роль именно Джон-джэ, поскольку хотел разрушить сложившийся в его предыдущих ролях образ харизматичного героя.
