Кто в «Игре в кальмара» под номером 218?

Игрок под номером 218 – Чхо Сан Воо. Герой дружил с Сон Ги Хуном с самого детства, славился своим умом и образованностью, блестяще окончил Сеульский университет. Однако неудачные денежные вложения обернулись для Чхо Сан Воо крупными неприятностями, он оброс долгами, попал в розыск из-за краж денег у клиентов холдинговой компании. Роль Чхо в сериале исполнил южнокорейский актер Пак Хэ Су. Он родился 21 ноября 1981 года в городе Сувон, провинция Кёнгидо. Актерскую карьеру Пак Хэ Су начал в 2007 году в музыкальном театре. С тех пор он сыграл более десятка ролей в кино и на телевидении.
Актер счастлив в браке, в сентябре 2021 года у него родился сын.
