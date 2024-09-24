Кто ушел в шоу "Звезды в джунглях"?

Меню
Олег Скрынько 24 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

22 сентября на ТНТ состоялась премьера нового реалити-шоу «Звезды в джунглях». Уже в первом выпуске зрители увидели напряжённое голосование, по итогам которого на испытание на вылет отправились актриса дубляжа Дарья Блохина и телеведущая Дана Борисова. Дарья Блохина успешно справилась с испытанием и осталась в проекте, а Дана Борисова стала первой участницей, покинувшей шоу.

«Звезды в джунглях» сразу же завоевало внимание зрителей благодаря экзотическим локациям и уникальным испытаниям, которые должны пройти знаменитости. Ведущими телепроекта выступили хорошо знакомые зрителям Ольга Бузова и Михаил Галустян, которые отправились в путешествие вместе с участниками. Чтобы узнать, кто же в конечном счете одержит победу, следите за новыми выпусками, которые выходят на ТНТ еженедельно.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звезды в джунглях
Звезды в джунглях телешоу
2024, Россия
0.0
