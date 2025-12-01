Кто ушел из шоу "Звезды под капельницей"?

Оповещения от Киноафиши
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 1 декабря 2025 Дата обновления ответа: 1 декабря 2025

«Звезды под капельницей» — скандальное реалити-шоу, стартовавшее на телеканале «Пятница!» осенью 2025 года.

Из шоу «Звёзды под капельницей» досрочно ушли две яркие и скандальные фигуры — балерина Анастасия Волочкова и актёр Никита Джигурда. Их уходы произошли в разное время и по совершенно разным причинам, но оба стали громкими событиями проекта.

Поводом для ухода Волочковой стал острый конфликт с блогером Александром Габарем. На утро, перед запланированными медицинскими тестами, Габар публично заявил, что балерина якобы призналась ему в желании интимной близости с другим участником — Сергеем «Желудем» Жуковым. Волочкова, глубоко оскорблённая этим заявлением, резко ответила Габару, напомнив о своём статусе: «Ты кто и что? Ты никто и ничто... Я Анастасия Волочкова, балерина всея Руси». Несмотря на уговоры команды и коллег, она приняла решение покинуть проект. Прощальным аккордом стала драматичная сцена с букетом белых роз — подарком телеканала. Габар, вынеся ей цветы, подбросил и пнул их. Увидев рассыпанные по земле розы, Волочкова расплакалась, собрала их и окончательно ушла со съёмок.

Никита Джигурда покинул шоу позже, но не менее эмоционально. После бурной вечеринки он прибыл на съёмочную локацию в состоянии сильного алкогольного опьянения, с трудом говоря и держась на ногах. Когда ему сообщили о необходимости отправиться в реабилитационный центр для лечения, Джигурда категорически взбунтовался. Он начал яростно отрицать наличие у себя проблем с алкоголем и отказался от какой-либо профессиональной помощи, заявив: «Доктор может помочь тем, кто хочет этой помощи. Я не хочу отказываться даже от сигарет». Его отказ от лечения противоречил самой концепции шоу, что и привело к уходу.

Таким образом, проект лишился двух участников, чьё поведение и без того было в центре внимания. Если Волочкову вынудил уйти межличностный скандал и оскорбление, то Джигурда сам отказался от дальнейшего участия, не приняв правила программы, направленной на борьбу с зависимостями.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звезды под капельницей
Звезды под капельницей телешоу
2025, Россия
0.0
