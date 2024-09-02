Кто ушел из шоу "Выжить в Дубае. Возвращение"?

Наш ответ:

В воскресенье, 1 сентября, на ТНТ вышел 12-й эпизод реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение», и он стал настоящим испытанием для участников. На этот раз в малое испытание отправились Надежда Сысоева и Анастасия Перун. Итоги двух испытаний оказались в пользу Анастасии Перун, которая продолжает борьбу за главный приз. Надежда Сысоева, к сожалению, покидает проект. В гонке за победу остаются Саша Стоун, Андрей Зубенко, Торнике Квитатиани, Анастасия Перун, Александра Сухорукова и Вячеслав Чепурченко.



Третий сезон шоу обещает быть еще более захватывающим: звездная и народная команды вновь вступают в битву за главный приз в 10 миллионов рублей и шанс насладиться всеми прелестями роскошной жизни в Дубае. Участникам предстоит пройти через сложнейшие испытания, которые определят, кто отправится жить в суровую пустыню, а кто — в шикарный отель с несметными благами. Каждую неделю один из участников покидает проект по итогам голосования, пока до финала не дойдут лишь двое. Именно они сразятся за звание победителя. Шоу обещает зрителям не только испытания на физическую выносливость, но и задания на смекалку, логику и даже удачу.