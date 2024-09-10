Кто ушел из шоу "Выжить в Дубае. Возвращение" 8 сентября?

8 сентября на ТНТ состоялся 13-й выпуск третьего сезона нашумевшего реалити-шоу «Выжить в Дубае: Возвращение», где зрителей ждали драматичные развязки. В этот день проект покинули сразу два участника. Анастасия Перун выбыла на шаге от полуфинала, не справившись с первым испытанием. В напряжённой битве на малом испытании Андрей Зубенко одержал двойную победу над Торнике Квитатиани, который покинул проект.
В полуфинале за главный приз — 10 миллионов рублей — поборются Саша Стоун, Андрей Зубенко, Александра Сухорукова и Вячеслав Чепурченко. Кульминация сезона состоится 15 сентября 2024 года, когда зрители ТНТ узнают имя победителя.
Авторизация по e-mail