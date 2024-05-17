Кто ушел из шоу "Пацанки рулят"?

Меню
Олег Скрынько 17 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Мария Лебедева первой покинула проект по итогам первого выпуска. Во втором выпуске шоу пришлось расстаться с Дианой Чрагян. В третьем выпуске не повезло Елизавете Калтыгиной. В четвертом выпуске проект покинула Вера Федоренко, а в пятом — Мария Семина.

В итоге до финала дошли Анастасия Наточий, Анастасия Петрова и Дарья Громова. Основная борьба за победу в реалити-шоу развернулась именно между ними. Первое место досталось Дарье Громовой, что вызвало бурную реакцию в комментариях. Многие фанаты считали, что миллион рублей и победа должны были достаться одной из двух Анастасий. Бизнес-идея Громовой подверглась жесткой критике со стороны аудитории. Зрители также вспомнили ее поведение на "Пацанках", где Дарью обвиняли в лицемерии и самовлюбленности.

