Кто ушел из шоу «Место силы»?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
«Место силы» — российское реалити-шоу, в котором участвуют медиумы, ясновидящие, маги, тарологи и прочие эзотерики. Они живут вместе и выполняют разные задания, по итогам которых один из конкурсантов покидает проект, а ему на смену приходит новичок. Дебютный выпуск «Места силы» вышел на телеканале ТНТ 29 июня 2024 года. Ведущим выступает музыкант и шоумен Юрий Музыченко из группы The Hatters. Первым, кто оказался за бортом, оказался Олег Гайков. На совете против него проголосовали пять человек из девяти. Его заменила Марэн Новицкая. В концовке второго выпуска, который появился в эфире 6 июля, из шоу был изгнан Андрей Харрис. Он тоже получил пять голосов из девяти. Максим Романенко порывался добровольно уйти в знак несогласия с несправедливостью, но ему не позволили.

Место силы
Место силы телешоу
2024, Россия
