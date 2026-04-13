Кто ушел из "Битвы экстрасенсов" в 7 выпуске 25 сезона?

«Битва экстрасенсов» — популярное реалити-шоу, которое продолжает выходить на экраны. 11 апреля свет увидел новый выпуск, который покинул очередной участник.



Рассказываем, кому не посчастливилось выбыть из программы.

Кто покинул телепроект

В 7 выпуске 25 сезона из "Битвы экстрасенсов" ушла Полина Книна. Седьмой выпуск завершился ожидаемым выбыванием участницы, но оставил после себя больше вопросов, чем ответов. В центре обсуждения — спорная дуэль, странное испытание с намёком на «чёрное вдовство» и намёки на то, что в шоу побеждают не только за счёт способностей.



Эпизод от 11 апреля начался с итогов голосования. После того как Полина Книна вызвала на дуэль Семёна Лескова и проиграла, зрители поддержали Лескова — и Полина покинула проект. На прощание она намекнула, что не всё в проекте решают реальные таланты: некоторые сильные моменты якобы не показывают в эфире, искажая впечатление.



Главное испытание прошло в Саратовской области. Местная жительница рассказала, что за несколько лет у неё умерло несколько мужчин, и заподозрила проклятие. Участникам дали связку ключей и отправили искать дом и саму женщину, а затем объяснить происходящее. Версии разделились: одни говорили о мистике, духах и «плохом месте», другие — о банальных проблемах со здоровьем. История вызвала много сомнений — слишком много совпадений за короткий срок.



По итогу недели лучшим назвали Артёма Бесова, худшим — Муханнада Дликана. В дуэли участники должны были найти среди множества книг ту, где спрятаны деньги. Не справился никто из дуэлянтов, зато Варвара Петрович успешно выполнила задание и забрала денежный приз.