Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто ушел из "Битвы экстрасенсов" в 7 выпуске 25 сезона?

Кто ушел из "Битвы экстрасенсов" в 7 выпуске 25 сезона?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 апреля 2026 Дата обновления ответа: 13 апреля 2026

«Битва экстрасенсов» — популярное реалити-шоу, которое продолжает выходить на экраны. 11 апреля свет увидел новый выпуск, который покинул очередной участник.

Рассказываем, кому не посчастливилось выбыть из программы.

Кто покинул телепроект

В 7 выпуске 25 сезона из "Битвы экстрасенсов" ушла Полина Книна. Седьмой выпуск завершился ожидаемым выбыванием участницы, но оставил после себя больше вопросов, чем ответов. В центре обсуждения — спорная дуэль, странное испытание с намёком на «чёрное вдовство» и намёки на то, что в шоу побеждают не только за счёт способностей.

Эпизод от 11 апреля начался с итогов голосования. После того как Полина Книна вызвала на дуэль Семёна Лескова и проиграла, зрители поддержали Лескова — и Полина покинула проект. На прощание она намекнула, что не всё в проекте решают реальные таланты: некоторые сильные моменты якобы не показывают в эфире, искажая впечатление.

Главное испытание прошло в Саратовской области. Местная жительница рассказала, что за несколько лет у неё умерло несколько мужчин, и заподозрила проклятие. Участникам дали связку ключей и отправили искать дом и саму женщину, а затем объяснить происходящее. Версии разделились: одни говорили о мистике, духах и «плохом месте», другие — о банальных проблемах со здоровьем. История вызвала много сомнений — слишком много совпадений за короткий срок.

По итогу недели лучшим назвали Артёма Бесова, худшим — Муханнада Дликана. В дуэли участники должны были найти среди множества книг ту, где спрятаны деньги. Не справился никто из дуэлянтов, зато Варвара Петрович успешно выполнила задание и забрала денежный приз.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов телешоу, мистика
2007, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше