Кто умрет в 6 серии «Игры в кальмара»?

В шестой серии «Игры в кальмара», получившей название «Кганбу», участникам предстоит разделиться на пары и сыграть в камушки. Побеждает тот, кто заберет у партнера десять шариков. Чхо Сан Воо (номер 218) играет в паре с Али Абдулом (номер 199). Сан Воо, видя, что проигрывает, убеждает Али разделить шарики поровну, якобы так они оба выиграют. Однако Сан Воо первым показывает выигрыш охраннику, и Али убивают. Во второй паре девушка под номером 240 намеренно проигрывает Кан Се Бек, потому что у нее есть цель в жизни. Сон играет со стариком под номером 001. Воспользовавшись слабым слухом соперника, Сон выигрывает этот раунд.