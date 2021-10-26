Меню
Кто умрет в 6 серии «Игры в кальмара»?

Кто умрет в 6 серии «Игры в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

В шестой серии «Игры в кальмара», получившей название «Кганбу», участникам предстоит разделиться на пары и сыграть в камушки. Побеждает тот, кто заберет у партнера десять шариков. Чхо Сан Воо (номер 218) играет в паре с Али Абдулом (номер 199). Сан Воо, видя, что проигрывает, убеждает Али разделить шарики поровну, якобы так они оба выиграют. Однако Сан Воо первым показывает выигрыш охраннику, и Али убивают. Во второй паре девушка под номером 240 намеренно проигрывает Кан Се Бек, потому что у нее есть цель в жизни. Сон играет со стариком под номером 001. Воспользовавшись слабым слухом соперника, Сон выигрывает этот раунд.

Таким образом, в этой серии умирают Али Абдул, девушка под номером 240 и номер 001, назвавший себя О Иль Нам.

