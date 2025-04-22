Меню
Кто умер в 97-й серии сериала «Клюквенный щербет»?

Олег Скрынько 22 апреля 2025 Дата обновления: 22 апреля 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий сериал, стартовавший в 2022 году. Эта сага повествует о влюбленных Доа и Фатихе, которые стремятся пожениться, но их родственники выступают против. К тому же, семейства придерживаются разных взглядов на жизнь.

В эпизоде под номером 97 главным событием стала смерть Пембе. Это стало огромным ударом по Мустафе и их детям. Мустава сходит с ума. Не факт, что он сможет вернуться к нормальной жизни. Место матери в качестве главы семьи заняла Нурсема, однако ее отношения с Фиразом не очень ладятся. Берил продолжает чудить, а Омер и Кывылджим, напротив, счастливы. Апо и Ишил решают, что останутся вместе. Кроме того, молодая женщина вовсе не сожалеет об убийстве Пембе. Также возникает новый любовный треугольник: Метехан влюбляется в Дефне, а она неравнодушна к Фатиху. Сам Фактих дал слово, что никогда больше не станет изменять Доа.

