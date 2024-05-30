Меню
Кто умер из актеров сериала "Сваты"?

Олег Скрынько 30 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На протяжении 15 лет зрители наслаждались доброй историей сериала "Сваты". К сожалению, некоторые актёры уже ушли из жизни.

  • Владимир Зельдин, сыгравший Николая Николаевича Котеева, скончался 31 октября 2016 года в возрасте 101 года.
  • Ольга Аросева, сыгравшая его супругу, умерла 13 октября 2013 года в возрасте 87 лет.
  • Галина Опанасенко, известная по роли бабушки Никитичны, ушла 9 августа 2013 года в возрасте 70 лет.
  • Александр Бондаренко, таксист Микола из 6 сезона, скончался 29 января 2013 года в возрасте 52 лет.
  • Олег Треповский, сыгравший директора хлебного завода, умер 25 апреля 2018 года в возрасте 52 лет. Анатолий Барчук, сват Митяй, умер 7 июня 2015 года в возрасте 75 лет.
  • Иван Марченко, психотерапевт из 6 сезона, скончался 1 марта 2021 года вскоре после 44-летия.
  • Владимир Турчинский, появившийся во втором сезоне, умер 16 декабря 2009 года от инфаркта в возрасте 46 лет.
  • Валентин Шестопалов, друг Сан Саныча, умер 22 июня 2013 года в возрасте 65 лет.

Сваты

Сваты
комедия
2008, Украина
9.0
