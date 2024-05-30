Меню
Кто умер из актеров сериала "Сваты"?
Кто умер из актеров сериала "Сваты"?
Олег Скрынько
30 мая 2024
Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:
Сваты
К сожалению, некоторые актёры уже ушли из жизни.
Владимир Зельдин
, сыгравший Николая Николаевича Котеева, скончался 31 октября 2016 года в возрасте 101 года.
Ольга Аросева
, сыгравшая его супругу, умерла 13 октября 2013 года в возрасте 87 лет.
Галина Опанасенко, известная по роли бабушки Никитичны, ушла 9 августа 2013 года в возрасте 70 лет.
Александр Бондаренко, таксист Микола из 6 сезона, скончался 29 января 2013 года в возрасте 52 лет.
Олег Треповский, сыгравший директора хлебного завода, умер 25 апреля 2018 года в возрасте 52 лет. Анатолий Барчук, сват Митяй, умер 7 июня 2015 года в возрасте 75 лет.
Иван Марченко, психотерапевт из 6 сезона, скончался 1 марта 2021 года вскоре после 44-летия.
Владимир Турчинский
, появившийся во втором сезоне, умер 16 декабря 2009 года от инфаркта в возрасте 46 лет.
Валентин Шестопалов, друг Сан Саныча, умер 22 июня 2013 года в возрасте 65 лет.
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Владимир Зельдин
Vladimir Zeldin
Ольга Аросева
Olga Aroseva
Владимир Турчинский
Vladimir Turchinsky
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Сваты
комедия
2008, Украина
9.0
