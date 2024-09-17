Меню
Кто участвует в шоу "Звезды в Джунглях"?

Олег Скрынько 17 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Популярное шоу «Звезды в Африке» возвращается, но теперь под новым названием — «Звезды в джунглях». На этот раз участникам предстоит преодолевать испытания в Колумбии.

Одной из главных звезд проекта станет блогер Лерчек. Недавно она пережила развод, но с улыбкой призналась, что это ничто по сравнению с тем, что ждет ее в джунглях. Кроме Лерчека, на экранах появятся актеры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, певец Натан, телеведущая Дана Борисова, актриса дубляжа Дарья Блохина, блогеры Алена Жигалова и Женя Кривцова, а также комики Фил Воронин и Игорь Чехов. Однако это далеко не все: всего 19 звезд примут участие в проекте, но девять участников раскроются только в ходе съемок.

Не пропустите премьеру «Звезд в джунглях» — уже 22 сентября на канале ТНТ!

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звезды в джунглях
Звезды в джунглях телешоу
2024, Россия
0.0
Звезды в Африке
Звезды в Африке телешоу
2021, Россия
0.0
