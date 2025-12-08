Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто участвует в шоу "Звезды под капельницей"?

Кто участвует в шоу "Звезды под капельницей"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 декабря 2025 Дата обновления ответа: 8 декабря 2025

«Звезды под капельницей» — реалити-шоу, ставшее одной из главных новинок 2025 года на отечественном ТВ.

О чем программа:

В рамках шоу известные личности откровенно говорят о своих проблемах и зависимостях, а также пытаются их побороть, заручившись поддержкой врачей и ведущих. Это первый проект в истории российского телевидения, посвященный столь острым проблемам, как наркотики и алкоголь.

Кто участвует в шоу «Звезды под капельницей»

Основная команда проекта была представлена следующими участниками:


На старте проекта к составу также присоединился боец ММА Александр Емельяненко, который временно заменил Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду в первых выпусках.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звезды под капельницей
Звезды под капельницей телешоу
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше