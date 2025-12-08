«Звезды под капельницей» — реалити-шоу, ставшее одной из главных новинок 2025 года на отечественном ТВ.



О чем программа:

В рамках шоу известные личности откровенно говорят о своих проблемах и зависимостях, а также пытаются их побороть, заручившись поддержкой врачей и ведущих. Это первый проект в истории российского телевидения, посвященный столь острым проблемам, как наркотики и алкоголь.

Кто участвует в шоу «Звезды под капельницей»

Основная команда проекта была представлена следующими участниками:



На старте проекта к составу также присоединился боец ММА Александр Емельяненко, который временно заменил Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду в первых выпусках.